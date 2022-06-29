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Бэрон Дэвис назвал действующего игрока, который входит в топ-5 НБА

Бэрон Дэвис назвал действующего игрока, который входит в топ-5 НБА
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Бывший игрок НБА, экс-участник Матча звёзд Бэрон Дэвис комплиментарно высказался о звёздном разыгрывающем «Голден Стэйт Уорриорз» Стефене Карри.

«Стеф Карри — пионер этой игры. Джаггернаут. Этот парень входит в пятёрку лучших. Никто не оказал на эту игру такого большого влияния, как Стеф Карри. Назовите мне другого разыгрывающего, который изменил правила игры», — сказал Дэвис на канале FanSided в YouTube.

Напомним, «Голден Стэйт» стал чемпионом НБА по итогам минувшего сезона. В финальной серии, которая продлилась шесть матчей, баскетболисты «Уорриорз» обыграли соперников из «Бостон Селтикс». В шестом матче серии, который и стал победным для «Голден Стэйт», самым результативным оказался Карри, на счету которого 34 очка, семь подборов и семь передач.

«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022:

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