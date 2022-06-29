Мюррей может перейти в «Майами» в обмен на драфт-пики
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«Майами Хит» интересуется разыгрывающим защитником «Сан-Антонио Спёрс» Деджонте Мюррей.
«Сан-Антонио» готов обменять игрока на четыре практически незащищённых драфт-пика первого раунда или два незащищённых и три защищённых выбора также в первом раунде драфта.
26 июня 2016 года, Мюррей был выбран под общим 29-м номером командой из Техаса на драфте НБА 2016 года. Американец присоединился к «Спёрс» для участия в Летней лиге НБА 2016 года, а 14 июля он подписал контракт новичка со клубом. Мюррей дебютировал в третьей игре сезона-2016/2017. В той встрече Деджонте за 9 минут, выходя со скамейки, он собрал 2 подбора и 1 ассист в игре против «Нью-Орлеан Пеликанс», в которой «Спёрс» выиграли со счётом 98-78.
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