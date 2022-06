Дрэймонд Грин: почти уверен, «Уорриорз» выиграют 3 титула в следующих 4 сезонах НБА

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказал мнение, что его команда сможет выиграть три чемпионских титула в ближайшие четыре сезона Национальной баскетбольной ассоциации.



«Я думаю, вы все стали осознавать, что теперь никто не сможет остановить Карри. И я действительно думаю, что это изменило структуру нашей организации. Я почти уверен, что именно поэтому мы выиграем три титула в следующих четырёх сезонах НБА», — сказал Грин в подкасте Old Man and the Three.

Напомним, «Голден Стэйт» стал чемпионом НБА по итогам минувшего сезона. В финальной серии, которая продлилась шесть матчей, баскетболисты «Уорриорз» обыграли соперников из «Бостон Селтикс». В шестом матче серии, который и стал победным для «Голден Стэйт», самым результативным стал Карри, на счету которого 34 очка, семь подборов и семь передач.

