Джеймс Харден определился с планами о новом контракте

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден выберет опцию игрока и подпишет новый контракт с клубом на два года. Об этом информирует The Philadelphia Inquirer.
Напомним, звёздный разыгрывающий перешёл в «Сиксерс» в середине февраля этого года в результате обмена с клубом «Бруклин Нетс». Помимо Джеймса, в «Филадельфию» отправился тяжёлый форвард Пол Миллсэп, а в «Бруклин» пришли защитники Бен Симмонс и Сет Карри, а также центровой Андре Драммонд. В общей сложности Джеймс провёл за «Филадельфию» 33 матча, в которых в среднем набирал 21,0 очка и отдавал 10,5 передачи.
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Ранее известный инсайдер Марк Стейн заявил, что вероятность перехода форварда «Майами Хит» Пи Джея Такера в «Филадельфию» возрастает.
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