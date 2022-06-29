Виталий Фридзон заключил новый контракт с «Зенитом»

Защитник «Зенита» Виталий Фридзон продлил контракт с командой. Об этом информирует пресс-служба «Зенита». Новое соглашение будет действовать один год.



«Виталий — представитель «золотого» фонда российского баскетбола. Это суперпрофессионал, преданный баскетболу, который приносит команде не только опыт и мастерство, но и победный дух, атмосферу и удачу. Сезон будет крайне непростой, и эти его качества нам необходимы, чтобы постараться повторить успех», — сказал генеральный директор «Зенита» Александр Церковный.



В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Виталий принял участие в 18 матчах, в которых в среднем набирал 3,2 очка, совершал 1,4 подбора и отдавал 0,9 передачи. Напомним, «Зенит» впервые в истории стал победителем турнира.

«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ: