Виталий Фридзон отреагировал на новый контракт с «Зенитом»

Защитник «Зенита» Виталий Фридзон прокомментировал новый контракт с клубом. Ранее стало известно, что Фридзон продлил соглашение с петербуржцами ещё на один сезон.
«Очень рад провести очередной сезон в составе новоиспечённого победителя Единой лиги ВТБ. Совместными усилиями мы достигли самого высокого результата в истории клуба, и я уверен, что это только начало. Спасибо тренерскому штабу и руководству клуба, которые продолжают доверять мне. Я же приложу свой максимум, чтобы быть полезным команде», — приводит слова Фридзона пресс-служба «Зенита».
Виталий перешёл в «Зенит» в 2020 году. В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Фридзон принял участие в 18 встречах, набирая в них в среднем 3,2 очка, 1,4 подбора и 0,9 передачи.
«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ:
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