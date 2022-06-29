Михаил Кулагин подписал контракт с УНИКСом

Защитник национальной команды России Михаил Кулагин подписал однолетний контракт с УНИКСом. Об этом информирует пресс-служба казанской команды.

Напомним, минувший сезон Кулагин провёл в «Нижнем Новгороде». В 20 матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ Михаил в среднем набирал 9,3 очка, совершал 2,7 подбора и отдавал 2,1 передачи. В 1/4 финала соревнований нижегородцы в трёх матчах уступили бывшему клубу Михаила, московскому ЦСКА. За красно-синих Кулагин выступал с 2015 по 2020 год. В составе ЦСКА Михаил дважды становился чемпионом Евролиги и четыре раза выигрывал Единую лигу ВТБ.

Атмосфера в раздевалке «Зенита» после исторического триумфа:

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