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Уиндхорст назвал идеальный вариант для «Нетс» при обмене Ирвинга

Уиндхорст назвал идеальный вариант для «Нетс» при обмене Ирвинга
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Известный обозреватель Брайан Уиндхорст считает, что «Бруклин Нетс» должен рассмотреть вариант с обменом Кайри Ирвинга на Расселла Уэстбрука и компенсацию на драфте.

«Не стану говорить, что эта сделка произойдёт через пару дней. Но если «Нетс» хотят всё-таки обменять Ирвинга, им следует вернуться к этому варианту. Кайри за Расселла Уэстбрука и компенсацию на драфте. Не думаю, что такой обмен невозможен. Один или два пика первого раунда? Это можно обсудить. «Лейкерс» сэкономили бы огромное количество денег», — приводит слова Уиндхорста ESPN.

Ранее сообщалось, что Ирвинг намерен остаться в «Бруклине». До этого инсайдер Шэмс Чарания рассказал о командах, которые проявляли интерес в подписании Ирвинга.

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