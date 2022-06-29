Уиндхорст назвал идеальный вариант для «Нетс» при обмене Ирвинга

Известный обозреватель Брайан Уиндхорст считает, что «Бруклин Нетс» должен рассмотреть вариант с обменом Кайри Ирвинга на Расселла Уэстбрука и компенсацию на драфте.

«Не стану говорить, что эта сделка произойдёт через пару дней. Но если «Нетс» хотят всё-таки обменять Ирвинга, им следует вернуться к этому варианту. Кайри за Расселла Уэстбрука и компенсацию на драфте. Не думаю, что такой обмен невозможен. Один или два пика первого раунда? Это можно обсудить. «Лейкерс» сэкономили бы огромное количество денег», — приводит слова Уиндхорста ESPN.

Ранее сообщалось, что Ирвинг намерен остаться в «Бруклине». До этого инсайдер Шэмс Чарания рассказал о командах, которые проявляли интерес в подписании Ирвинга.