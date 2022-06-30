Джеймс Харден откажется продлевать контракт с «Филадельфией» и станет свободным агентом
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Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден откажется продлевать контрактное соглашение с клубом, сообщает ESPN.
Ранее сообщалось, что в клубе хотят, чтобы 32-летний Харден подписал новое соглашение, по которому его зарплата составит $ 47,3 млн за сезон-2022/2023. Однако, игрок откажется от этого предложения и станет свободным агентом.
Харден выступает за «Филадельфию» с середины февраля в результате обмена с «Бруклин Нетс». Он провёл за клуб 21 матч. В среднем защитник набирал за игру 21,0 очко, делал 10,5 передачи и 7,0 подбора.
По итогам прошлого сезона «Филадельфия» заняла четвёртое место в Восточной конференции. В полуфинале плей-офф НБА Восточной конференции «Филадельфия» уступила в серии «Майами Хит».
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