Джеймс Харден откажется продлевать контракт с «Филадельфией» и станет свободным агентом

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден откажется продлевать контрактное соглашение с клубом, сообщает ESPN.

Ранее сообщалось, что в клубе хотят, чтобы 32-летний Харден подписал новое соглашение, по которому его зарплата составит $ 47,3 млн за сезон-2022/2023. Однако, игрок откажется от этого предложения и станет свободным агентом.

Харден выступает за «Филадельфию» с середины февраля в результате обмена с «Бруклин Нетс». Он провёл за клуб 21 матч. В среднем защитник набирал за игру 21,0 очко, делал 10,5 передачи и 7,0 подбора.

По итогам прошлого сезона «Филадельфия» заняла четвёртое место в Восточной конференции. В полуфинале плей-офф НБА Восточной конференции «Филадельфия» уступила в серии «Майами Хит».