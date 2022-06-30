Джеймс Томпсон прокомментировал решение остаться в «Енисее»

Американский центровой Джеймс Томпсон прокомментировал подписание нового контракта с «Енисеем».



Ранее красноярский клуб на своём официальном сайте объявил, что Томпсон останется в команде ещё, как минимум, на один сезон.



«Моё решение в первую очередь было основано на моём уважении и отношении к главному тренеру Дражену Анзуловичу, а также с другими тренерами и персоналом. У меня сложилось отличное взаимопонимание с товарищами по команде. Клуб и болельщики верят в меня и относятся ко мне, как к члену семьи. Поэтому, когда тренер Дражен позвонил, то мне было легко решиться. Жду не дождусь возможности развить успех прошлого сезона», — приводит слова Томпсона официальный сайт «Енисея».



В минувшем сезоне «Енисей» дошёл до 1/4 финала Единой лиги ВТБ, где проиграл «Зениту». Томпсон присоединился к команде в декабре и провёл 14 матчей.