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Джеймс Томпсон прокомментировал решение остаться в «Енисее»

Джеймс Томпсон прокомментировал решение остаться в «Енисее»
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Американский центровой Джеймс Томпсон прокомментировал подписание нового контракта с «Енисеем».

Ранее красноярский клуб на своём официальном сайте объявил, что Томпсон останется в команде ещё, как минимум, на один сезон.

«Моё решение в первую очередь было основано на моём уважении и отношении к главному тренеру Дражену Анзуловичу, а также с другими тренерами и персоналом. У меня сложилось отличное взаимопонимание с товарищами по команде. Клуб и болельщики верят в меня и относятся ко мне, как к члену семьи. Поэтому, когда тренер Дражен позвонил, то мне было легко решиться. Жду не дождусь возможности развить успех прошлого сезона», — приводит слова Томпсона официальный сайт «Енисея».

В минувшем сезоне «Енисей» дошёл до 1/4 финала Единой лиги ВТБ, где проиграл «Зениту». Томпсон присоединился к команде в декабре и провёл 14 матчей.

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