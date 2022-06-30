«Парма» подписала Кирилла Попова и Малика Диме
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Баскетбольный клуб «Парма» сообщил о подписании контрактов с Кириллом Поповым и Маликом Диме. Об этом сообщает официальный сайт пермского клуба.
Оба новичка «Пармы» играют на позициях центровых. Кирилл Попов подписал трёхлетний контракт, соглашение с Диме — до конца нового сезона.
Кирилл Попов минувший сезон провёл во второй команде ЦСКА. 24-летний центровой провёл 35 матчей, в которых набирал в среднем 8,1 очка и делал 4,1 подбора. Также Попов ранее выступал за «Локомотив-Кубань» и «Руне».
Малик Диме в первой половине прошлого сезона играл за «Маккаби Ришон-ле-Цион», но в конце осени перебрался в итальянскую «Кремону». Там сенегалец провёл 20 матчей, в которых в среднем набирал 7,4 очка и делал 6,6 подбора.
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