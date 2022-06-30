Деандре Эйтон может продолжить карьеру в «Индиане»

«Индиана Пэйсерс» является одним из главных претендентов на центрового «Финикс Санз» Деандре Эйтона, сообщает инсайдер Брайан Уиндхорст в своих социальных сетях. Ранее Эйтон стал ограниченно свободным агентом. Ожидается, что за Эйтона будет бороться сразу несколько команд.



Эйтон в этом сезоне набирал в среднем 17,3 очка, делал 10,0 подбора, 1,5 передачи и 0,7 блока за игру.



Ранее агент Эйтона Билл Даффи сообщал, что будущее его клиента в «Финиксе» находится под вопросом. Инсайдеры заявляли, что вероятность обмена баскетболиста в межсезонье крайне высока.



«Финикс Санз» выиграл регулярный чемпионат с показателем 64-18, что стало рекордом клуба, однако уступил «Даллас Маверикс» во втором раунде плей-офф со счётом 3-4.

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