«Миннесота» включилась в борьбу за Деандре Эйтона

«Миннесота Тимбервулвз» заинтересована в приобретении центрового «Финикс Санз» Деандре Эйтона, сообщает инсайдер Брайан Уиндхорст в своих социальных сетях. Напомним, Эйтон стал ограниченно свободным агентом. Ожидается, что за Эйтона будет бороться сразу несколько команд.
Главным претендентом на игрока считается «Индиана Пэйсерс».
Эйтон в этом сезоне набирал в среднем 17,3 очка, делал 10,0 подбора, 1,5 передачи и 0,7 блока за игру.
Ранее агент Эйтона Билл Даффи сообщал, что будущее его клиента в «Финиксе» находится под вопросом. Инсайдеры заявляли, что вероятность обмена баскетболиста в межсезонье крайне высока.
«Финикс Санз» выиграл регулярный чемпионат с показателем 64-18, что стало рекордом клуба, однако уступил «Даллас Маверикс» во втором раунде плей-офф со счётом 3-4.
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