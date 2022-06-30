Нандо Де Коло покинул «Фенербахче». Он продолжит карьеру в АСВЕЛе
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Защитник Нандо Де Коло перешёл из «Фенербахче» в АСВЕЛ, сообщает официальный сайт французского клуба.
«Спасибо Нандо де Коло за веру в наш проект. Мы вступаем в новую эпоху. В 2013 году мы выиграли вместе первый в истории сборной Франции титул чемпиона Европы. Надеюсь, что в 2023 году нам удастся выиграть первый титул чемпиона Евролиги в истории команды», — заявил президент АСВЕЛа Тони Паркер.
Напомним, в нынешнем сезоне «Фенербахче» стал чемпионом Турции. В финальном противостоянии команда Де Коло оказалась сильнее «Анадолу Эфес» (3-1 в серии). В прошлом сезоне победу праздновал «Анадолу Эфес».
Де Коло выступал за турецкий клуб с 2019 года. В минувшем розыгрыше Евролиги Де Коло в среднем набирал 11,9 очка и совершал 2,2 подбора.
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