Войнаровски: обмен Ирвинга и Дюранта в одну команду возможен

Инсайдер Эдриан Войнаровски сообщил, что обмен Кайри Ирвинга и Кевина Дюранта из «Бруклин Нетс» в одну команду возможен.



«Обмен Дюранта и Ирвинга в одну команду возможен. Но, во-первых, эта команда должна хотеть приобрести их обоих, а во-вторых, эта сделка должна иметь смысл. Это очень большая зарплата. Думаю, в «Бруклине» всё проанализируют, им придётся это сделать. Конечно, подобный сценарий понравится обоим игрокам, они очень хотели выступать вместе. И по-прежнему хотят, но смысл в том, что они больше не хотят играть в «Бруклине», — приводит слова Войнаровски CBS Sports.



Напомним, ранее стало известно, что Дюрант запросил обмен из «Бруклина». Пока неизвестно, в какой именно команде спортсмен может продолжить карьеру. Сообщается, что его менеджер работает с руководством «Бруклина» над поиском вероятного обмена.

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