Источник: Никола Йокич подписал с «Денвер» самый крупный контракт в истории НБА

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич подписал нового долгосрочное контрактное соглашение с клубом, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в своём «твиттере».

По данным источника, Йокич согласился продлить контракт с клубом на пять лет. За это время он заработает $ 264 млн. Отмечается, в сезоне 2027/2028 у Йокича будет опция игрока за $ 60 млн. Новый контракт Йокича является самым крупным в истории НБА.

Йокич защищает цвета «Денвера» на протяжении всей карьеры в НБА. В общей сложности центровой провёл в лиге семь сезонов. За это время он сыграл 575 матчей.

В прошлом сезоне средняя статистика Йокича составила 27,3 очка, 13,7 подбора, 7,8 передачи, 1,5 перехвата и 0,9 блокшота за 33,5 минуты на площадке.