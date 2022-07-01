Букер принял предложение о продлении контракта с «Финиксом» на общую сумму в $ 224 млн

25-летний американский атакующий защитник «Финикс Санз» Девин Букер принял предложение о продлении контракта с нынешним клубом. Об этом сообщает журналист ESPN Эдриан Войнаровски в «Твиттере».
Как отмечает источник, Букер согласился на новую четырёхлетнюю сделку на общую сумму в $ 224 млн. Контракт начинает своё действие с сезона-2024/2025 и с учётом двух лет по текущему контракту он увеличивает общий срок до шести лет с общей суммой в $ 295 млн.
В сезоне-2021/2022 Букер принял участие в 68 встречах за «Финикс» в регулярном чемпионате, в которых набирал в среднем 23,5 очка за матч при 4,7 передачах и 3,9 подборах.
«Финикс Санз», за который выступает Девин Букер, в минувшем сезоне занял первое место в Западной конференции, но остановился уже на стадии четвертьфинала плей-офф НБА. «Финикс» уступил «Далласу» со счётом 3-4.
«Голден Стэйт» — новый чемпион НБА.
- 1 июля 2022
-
07:20
-
06:19
-
02:35
-
00:54
- 30 июня 2022
-
23:43
-
22:15
-
21:58
-
20:56
-
19:56
-
18:38
-
17:49
-
16:24
-
16:24
-
15:03
-
13:38
-
13:01
-
11:52
-
10:45
-
09:55
-
01:53
-
00:25
- 29 июня 2022
-
23:56
-
23:00
-
21:57
-
21:06
-
20:38
-
19:55
-
18:44
-
17:29
-
17:00
-
16:33
-
15:41
-
15:10
-
14:16
-
14:00