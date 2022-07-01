Букер принял предложение о продлении контракта с «Финиксом» на общую сумму в $ 224 млн

25-летний американский атакующий защитник «Финикс Санз» Девин Букер принял предложение о продлении контракта с нынешним клубом. Об этом сообщает журналист ESPN Эдриан Войнаровски в «Твиттере».

Как отмечает источник, Букер согласился на новую четырёхлетнюю сделку на общую сумму в $ 224 млн. Контракт начинает своё действие с сезона-2024/2025 и с учётом двух лет по текущему контракту он увеличивает общий срок до шести лет с общей суммой в $ 295 млн.

В сезоне-2021/2022 Букер принял участие в 68 встречах за «Финикс» в регулярном чемпионате, в которых набирал в среднем 23,5 очка за матч при 4,7 передачах и 3,9 подборах.

«Финикс Санз», за который выступает Девин Букер, в минувшем сезоне занял первое место в Западной конференции, но остановился уже на стадии четвертьфинала плей-офф НБА. «Финикс» уступил «Далласу» со счётом 3-4.

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