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Стивен Эй Смит: Ирвинг говорит всем, что перейдёт в «Лейкерс»

Стивен Эй Смит: Ирвинг говорит всем, что перейдёт в «Лейкерс»
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Журналист ESPN Стивен Эй Смит заявил, что разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг намерен покинуть команду при первой возможности.

«Кайри Ирвинг всем рассказывает, что, как только появится возможность, он переедет в Лос-Анджелес, то есть в «Лос-Анджелес Лейкерс». Вероятнее всего, он будет вынужден провести новый сезон в «Бруклине», но потом, когда он станет свободным агентом, то отправится к Леброну в «Лейкерс», — цитирует Эй Смита ESPN.

Ранее Кайри Ирвинг объявил о том, что остаётся в «Бруклин Нетс» и воспользовался опцией продления, предусмотренной в контракте.

«Бруклин Нетс» в минувшем сезоне выбыли уже в первом раунде плей-офф НБА проиграв со счётом 0-4 будущим финалистам «Бостон Селтикс».

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