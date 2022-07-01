Гомельский отреагировал на мнение, что Итудис «уничтожит» «Фенербахче»
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Известный комментатор Владимир Гомельский отреагировал на мнение пользователя своего официального сайта о бывшем тренере московского ЦСКА, нынешнем наставнике «Фенербахче» Димитрисе Итудисе.
«Если Итудис продержится в Фенербахче больше одного года, то он уничтожит команду и оставит после себя такое же выжженное поле», — написал пользователь.
«Не думаю. В свой первый сезон в новом клубе Итудис будет очень стараться добиться успеха», — ответил Гомельский.
В сезоне-2021/2022 ЦСКА впервые за долгое время не стал чемпионом Единой лиги ВТБ. В финальной серии, которая продлилась семь матчей, армейцы уступили «Зениту». Вскоре после окончания чемпионата Итудис ушёл с поста наставника ЦСКА.
«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ:
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