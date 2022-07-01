Карл-Энтони Таунс получит супермаксимальное продление контракта с «Миннесотой»

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщает, что звёздный центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс продлит контракт с клубом.



Стороны договорились о супермаксимальном продлении контракта, согласно которому 26-летний баскетболист заработает $ 224 млн за 4 года. Продление соглашения вступить в силу только с сезона 2024/2025. С учётом текущего соглашения с «Вулвз» Таунс за 6 следующих сезонов сможет заработать $ 295 миллионов.



В минувшем сезоне «Миннесота Тимбервулвз» прошла «Лос-Анджелес Клипперс» в раунде плей-ин и сумела выйти в плей-офф НБА, но вылетела уже в первом круге от «Мемфис Гриззлис» — 4-2. Карл-Энтони Таунс завершил сезон с показателями 24,6 очков за игру, 9,9 подборов и 3,6 передач.