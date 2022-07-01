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Гэри Пэйтон II определился с новым клубом

Гэри Пэйтон II определился с новым клубом
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Атакующий защитник Гэри Пэйтон II, находившийся в статусе свободного агента, подпишет контракт с клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс». Об этом в своих социальных сетях рассказал инсайдер The Athletic Шэмс Чарания. Речь идёт о соглашении сроком на три года. За это время игрок заработает $ 28 млн.

Ранее Гэри рассказал о желании поработать в «Голден Стэйт Уорриорз» в качестве видеокоординатора, чтобы остаться в команде. Напомним, «Голден Стэйт» стал чемпионом НБА по итогам минувшего сезона. В финальной серии, которая продлилась шесть матчей, баскетболисты «Уорриорз» обыграли соперников из «Бостон Селтикс». В шестом матче самым результативным стал лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри, на счету которого 34 очка, семь подборов и семь передач.

«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022:

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