Гэри Пэйтон II определился с новым клубом

Атакующий защитник Гэри Пэйтон II, находившийся в статусе свободного агента, подпишет контракт с клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс». Об этом в своих социальных сетях рассказал инсайдер The Athletic Шэмс Чарания. Речь идёт о соглашении сроком на три года. За это время игрок заработает $ 28 млн.



Ранее Гэри рассказал о желании поработать в «Голден Стэйт Уорриорз» в качестве видеокоординатора, чтобы остаться в команде. Напомним, «Голден Стэйт» стал чемпионом НБА по итогам минувшего сезона. В финальной серии, которая продлилась шесть матчей, баскетболисты «Уорриорз» обыграли соперников из «Бостон Селтикс». В шестом матче самым результативным стал лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри, на счету которого 34 очка, семь подборов и семь передач.

«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022: