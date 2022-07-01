Андре Драммонд перейдёт в «Чикаго»

Инсайдер The Athletic Шеймс Чарания сообщает, что 27-летний центровой Андре Драммонд намерен перейти в «Чикаго Буллз».



Драммонд, на данный момент выступающий за «Бруклин Нетс» уже согласовал условия личного контракта с клубом и планирует завершить переход в ближайшее время.



Минувший сезон Андре Драммонд начинал в составе «Филадельфии», но зимой перед дедлайном перешёл в «Бруклин Нетс» в рамках сделки по обмену Джеймса Хардена, который отправился в обратном направлении.



Драммонд успел провести 24 игры до конца сезона в составе «Бруклина». В них Андре набирал в среднем 11,8 очков, совершал 10,3 подборов, проводя на площадке 22 минуты. «Бруклин Нетс» выбыли в первом раунде плей-офф, проиграв «Бостон Селтикс» со счётом 0-4.