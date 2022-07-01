«Лос-Анджелес Лейкерс» подпишет трёх игроков
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Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщает в своих социальных сетях, что «Лос-Анджелес Лейкерс» подпишет сразу трёх новичков в ближайшее время.
Центровой «Сакраменто» Дэмиан Джонс подпишет с клубом двухлетний контракт. Форвард Лонни Уокер, последние четыре года проведший в «Сан-Антонио Спёрз», заключит соглашение на один год, а форвард Трой Браун из «Чикаго Буллз» подпишется на условиях минимума.
Джонс прошедший сезон завершил с показателями 8,1 очков и 4,4 подбора за 18,2 минуты на площадке.
Уокер набирал 12,1 очков и совершал 2,6 подборов.
У Троя Брауна в среднем набиралось 4,3 очка за игру и 3,1 подбор.
«Лос-Анджелес Лейкерс» в минувшем сезоне не сумел квалифицироваться в плей-офф, заняв 11-е место в Западной конференции.
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