Эксперт ESPN: ситуация с Дюрантом напоминает запрос на обмен от Брайанта

Эксперт ESPN Ричард Джефферсон прокомментировал ситуацию с возможным уходом Кевина Дюранта из «Бруклин Нетс».



«Это всё напоминает мне запрос на обмен от Коби Брайанта. Он хотел уйти, были разговоры про «Чикаго», но потом «Лейкерс» предъявили свой список требований, показав, что они хотят получить за Брайанта, который находится на пике своей карьеры. В «Чикаго» должны были отдать практически всё, что у них есть, и Коби передумал, потому что понял, что ему там в итоге не с кем будет играть.



Думаю, что Дюранту лучше будет остаться в «Нетс», иначе он попадёт в команду без второй суперзвезды, без других талантов», — цитирует Джефферсона Clutch Points.



Ранее стало известно, что Кевин Дюрант запросил обмен от «Бруклин Нетс».

Новость по теме Кевин Дюрант запросил обмен из «Бруклина»