Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Нетс» потребуют Бэма Адебайо или Девина Букера в обмен на Дюранта

«Нетс» потребуют Бэма Адебайо или Девина Букера в обмен на Дюранта
Комментарии

Инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер сообщил, каких игроков «Бруклин Нетс» готов будет рассмотреть в качестве компенсации за переход Кевина Дюранта.

Дюрант ранее попросил руководство «Бруклина» об обмене в другой клуб. Сам игрок хотел бы перейти в «Майами Хит» или «Финикс Санз», но «Нетс» будет искать наиболее выгодный для себя вариант.

В переговорах с «Майами» бруклинский клуб будет запрашивать обмен на Бэма Адебайо. В составе «Финикса» «Нетс» интересует Девин Букер, который недавно договорился о новом четырёхлетнем соглашении со своим клубом.

Дюрант в минувшем сезоне провёл 55 матчей за «Бруклин Нетс», в которых набирал в среднем 29,9 очков за игру, совершал 7,4 подбора и делал 6,4 передачи.

Новость по теме
Дюрант может продолжить карьеру в «Финиксе»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022