«Нетс» потребуют Бэма Адебайо или Девина Букера в обмен на Дюранта
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Инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер сообщил, каких игроков «Бруклин Нетс» готов будет рассмотреть в качестве компенсации за переход Кевина Дюранта.
Дюрант ранее попросил руководство «Бруклина» об обмене в другой клуб. Сам игрок хотел бы перейти в «Майами Хит» или «Финикс Санз», но «Нетс» будет искать наиболее выгодный для себя вариант.
В переговорах с «Майами» бруклинский клуб будет запрашивать обмен на Бэма Адебайо. В составе «Финикса» «Нетс» интересует Девин Букер, который недавно договорился о новом четырёхлетнем соглашении со своим клубом.
Дюрант в минувшем сезоне провёл 55 матчей за «Бруклин Нетс», в которых набирал в среднем 29,9 очков за игру, совершал 7,4 подбора и делал 6,4 передачи.
Новость по темеДюрант может продолжить карьеру в «Финиксе»
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