У жены Майлза Бриджеса сотрясение мозга и перелом носа после конфликта с игроком

Жена Майлза Бриджеса Мишель Джонсон показала фотографии после конфликта с игроком НБА.
28 июня Бриджес вступил в конфликт с женой и в ходе ссоры применил силу. По итогам у Мишель Джонсон диагностированы сотрясение мозга, перелом носовой кости, ушиб ребра, многочисленные синяки и повреждение мышц шеи, так как Бриджес ещё и душил её.
«Я позволила ему разрушать мой дом, издеваться надо мной всеми возможными способами и травмировать наших детей на всю жизнь. Я больше не допущу, чтобы он или люди из его окружения заставляли меня молчать и врать. Мне страшно и больно за детей, которые были свидетелями этого», — написала Мишель Джонсон в социальных сетях.
Бриджес 29 июня явился в полицейский участок, но был выпущен под залог в $ 130 тысяч. Судебное заседание по делу Бриджеса о домашнем насилии назначено на 20 июля.
Мишель Джонсон
Фото: Инстаграм Мишель Джонсон
Мишель Джонсон
Фото: Инстаграм Мишель Джонсон
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