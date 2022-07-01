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Деджонте Мюррэй перешёл в «Атланту»

Деджонте Мюррэй перешёл в «Атланту»
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«Сан-Антонио Спёрс» обменял разыгрывающего Деджонте Мюррэя в «Атланту Хоукс».

В обратном направлении отправились форвард Данило Галлинари и три выбора в первом раунде драфта — 2023 года, 2025 и 2027. Кроме того «Сан-Антонио» сможем обменяться пиками первого раунда в 2026 году.

Данило Галлинари при этом будет отчислен из «Спёрс» и станет свободным агентом.

«Возможность приобрести игрока уровня Деджонте выпадает не так часто. Он уже заработал репутацию элитного двустороннего защитника и мы рады получить его», — заявил глава офиса «Атланты» Трэвис Шленк.

Деджонте Мюррэй в минувшем сезоне впервые в карьере принял участие в Матче звёзд. Его показатели в течение сезона составили в среднем 21,1 очка, 8,3 подборов и 9,2 передачи.

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