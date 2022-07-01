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«Фенербахче» может подписать чемпиона НБА Бьелицу

«Фенербахче» может подписать чемпиона НБА Бьелицу
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Турецкий «Фенербахче» намерен подписать сербского форварда Неманью Бьелицу.

34-летнему нападающему готовы предложить двухлетний контракт на общую сумму в € 5,2 млн. Бьелица с 1 июля 2022 года является свободным агентом, после того как его контракт с «Голден Стэйт Уорриорз» истёк.

В минувшем сезоне Бьелица принял участие в 71 матче регулярного чемпионата НБА. Серб набирал 6,1 очка, совершал 4,1 подбора и делал 2,2 передачи в среднем за игру. По итогам сезона «Голден Стэйт Уорриорз» стал чемпионом НБА в седьмой раз в своей истории.

Стоит отметить, что с 2013 по 2015 год Неманья Бьелица уже выступал за «Фенербахче». В 2015 году Неманья был признан самым ценным игроком Евролиги и попал в первую символическую пятёрку турнира.

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