Адвокат: у Грайнер нет жалоб на место и условия содержания

Мария Благоволина, адвокат американской баскетболистки Бриттни Грайнер, обвиняемой в контрабанде наркотиков, заявила, что у спортсменки нет жалоб на место и условия содержания в СИЗО.
«Всё идет по плану в соответствии с законом. В ходе процесса мы не можем комментировать, что говорили свидетели. С Бриттни видимся регулярно, жалоб на место и условия содержания нет. Но, конечно, она волнуется», — приводит слова Благоволиной «РИА Новости Спорт».
«На заседании был таможенник аэропорта «Шереметьево», допросили его об обстоятельствах задержания. Почему так долго? Обычное время для допроса. К тому же нужно было дать время переводчику перевести всё Бриттни. Сказал ли он что-то важное? Что-то важное он сказал. Бриттни по поводу предъявленного обвинения не высказывалась. В СИЗО Бриттни занимается физкультурой, прогуливается. Занимается со своим весом, зала нет», — рассказал адвокат Александр Бойков.
Напомним, сегодня начались слушания по поводу дела Грайнер. Напомним, наркотические вещества были обнаружены в багаже Грайнер при проверке в аэропорту Шереметьево в феврале.
31-летняя баскетболистка является одной из самых титулованных женщин в спорте. В составе сборной США она становилась победительницей Олимпийских игр 2016 и 2020 годов, а в составе команды «Финикс Меркури» – победительницей чемпионата Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) в 2014 году.
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