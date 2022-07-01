В Кремле прокомментировали задержание американской баскетболистки Грайнер в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал задержание американской баскетболистки Бриттни Грайнер, обвиняемой в контрабанде наркотиков.



«Я не могу комментировать действия российского суда: не имею на это права. Никогда не делаем это. Я лишь могу оперировать фактами. Факты говорят о том, что именитая спортсменка была задержана с запрещёнными препаратами, которые содержали наркотические вещества. В российском законодательстве действительно есть такие (законы), которые предусматривают наказание за подобные преступления, но, опять же, это только констатация. Вот с чем она была задержана и что есть в нашем законодательстве», — приводит слова Пескова «РИА Новости Спорт».



Напомним, сегодня начались слушания по поводу дела Грайнер. Наркотические вещества были обнаружены в багаже Грайнер при проверке в аэропорту Шереметьево в феврале.



31-летняя баскетболистка является одной из самых титулованных женщин в спорте. В составе сборной США она становилась победительницей Олимпийских игр 2016 и 2020 годов, а в составе команды «Финикс Меркури» – победительницей чемпионата Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) в 2014 году.