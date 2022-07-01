Суд по делу Грайнер продолжится 7 июля

Химкинский городской суд Московской области во время первого заседания по существу по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер о контрабанде наркотиков отложил допрос свидетелей до 7 июля. Причиной стало то, что некоторые свидетели не явились в суд.
«Суд постановил отложить заседание на 7 июля в 14.30 для вызова свидетелей», — цитирует судью «РИА Новости Спорт».
Напомним, наркотические вещества были обнаружены в багаже Грайнер при проверке в аэропорту Шереметьево в феврале.
31-летняя баскетболистка является одной из самых титулованных женщин в спорте. В составе сборной США она становилась победительницей Олимпийских игр 2016 и 2020 годов, а в составе команды «Финикс Меркури» – победительницей чемпионата Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) в 2014 году.
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