Суд по делу Грайнер продолжится 7 июля

Химкинский городской суд Московской области во время первого заседания по существу по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер о контрабанде наркотиков отложил допрос свидетелей до 7 июля. Причиной стало то, что некоторые свидетели не явились в суд.



«Суд постановил отложить заседание на 7 июля в 14.30 для вызова свидетелей», — цитирует судью «РИА Новости Спорт».



Напомним, наркотические вещества были обнаружены в багаже Грайнер при проверке в аэропорту Шереметьево в феврале.



31-летняя баскетболистка является одной из самых титулованных женщин в спорте. В составе сборной США она становилась победительницей Олимпийских игр 2016 и 2020 годов, а в составе команды «Финикс Меркури» – победительницей чемпионата Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) в 2014 году.