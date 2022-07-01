«Бруклин» не обменяет Ирвинга, пока не совершит сделку с участием Дюранта

Руководство «Бруклин Нетс» с вероятностью 90% удовлетворит просьбу Кевина Дюранта об обмене, сообщает инсайдер Брайан Уиндхорст.
При этом, по информации источника, разыгрывающий Кайри Ирвинг не будет обменян, пока не будет произведён обмен Дюранта.
Ранее Дюрант запросил у руководства обмен в другой клуб.
Напомним, в прошлом сезоне Ирвинг принял участие в 29 матчах за «Бруклин» в регулярном чемпионате, в которых в среднем набирал 27,4 очка при 5,8 ассиста и 4,4 подбора. Его четырёхлетний контракт с «Нетс» на общую сумму $ 136 млн истекает по завершении сезона-2022/2023. Дюрант в минувшем сезоне провёл 55 матчей за «Бруклин Нетс», в которых набирал в среднем 29,9 очка за игру, совершал 7,4 подбора и делал 6,4 передачи.
Ранее сам Ирвинг заявил, что принял решение провести следующий сезон в «Бруклине».
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