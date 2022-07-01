«Лейкерс» избавились от не игравшего четыре года баскетболиста с огромной зарплатой

Клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» исключил из зарплатной ведомости форварда Луола Денга, сообщает инсайдер Тревор Лэйн.
Денг не выступал в НБА три последних года, а также практически полностью пропустил сезон-2017/2018. Он подписал контракт с «Лейкерс» летом 2016 года, соглашение было рассчитано на четыре сезона. Всего за «озёрников» он провёл 57 матчей – 56 в сезоне-2016/2017 и всего один – в следующем чемпионате, после чего был отправлен в «Миннесоту», где сыграл в 22 встречах, однако «Лейкерс» продолжали платить ему зарплату по контракту на $ 72 млн.
После сезона-2018/2019 оставшуюся по соглашению сумму в «Лейкерс» разделили на три года, последний транш, как сообщают источники, Денг получил в апреле 2022 года. В новой зарплатной ведомости «Лейкерс» Денг уже отсутствует.
Осенью 2019 года Денг окончательно завершил карьеру.
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