BeBasket: бывший игрок «Реала» и «Барселоны» перейдёт в «Зенит»

Бывший разыгрывающий «Реала» и «Барселоны» Томас Эртель подпишет двухлетнее соглашение с санкт-петербургским «Зенитом», сообщает инсайдер BeBasket Габриэль Пантель-Жув.



Накануне «Реал» объявил об уходе Эртеля из команды. Томас провёл в составе мадридского клуба один сезон, перейдя в состав «Реала» из каталонской «Барселоны».



В минувшем сезоне в 26 матчах испанского чемпионата Эртель в среднем набирал 8,3 очка, совершал 2,4 подбора и отдавал 4,2 результативной передачи.



В 22 матчах розыгрыша регулярного чемпионата Евролиги сезона-2021/2022 Томас Эртель в среднем набирал 9,8 очка, совершал 2,2 подбора и отдавал 4,5 результативной передачи.



В апреле «Реал» исключал из состава Эртеля из-за вечеринки в Афинах.

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