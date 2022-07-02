Зак Лавин подписал максимальный контракт с «Чикаго» на $ 215,2 млн
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Центровой Зак Лавин подписал новый контракт с «Чикаго Буллз», сообщает инсайдер Шамс Чарания в своём «твиттере».
Стороны подписали максимальный контракт на пять лет. За этот срок он заработает $ 215,2 млн. Также в его контрактном соглашении есть опция игрока на пятый год.
Лавин выступает за «Чикаго» пять сезонов. В минувшем сезоне он вместе с командой вышел в плей-офф НБА. Зак впервые в карьере выступил в решающих стадиях НБА. В среднем он набирал 24,4 очка, делал 4,6 подбора и 4,5 передач.
По итогам прошлого сезона регулярного чемпионата «Чикаго» занял шестое место в Восточной конференции. На стадии четвертьфинала плей-офф НБА Восточной конференции команда в серии уступила «Милуоки Бакс» со счётом 1-4.
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