Перенесший два разрыва крестообразных связок Рики Рубио возвращается в «Кливленд»

Пребывающий в статусе свободного агента разыгрывающий Рики Рубио в ближайшее время снова станет игроком «Кливленд Кавальерс», сообщает в «Твиттере» репортёр TNT и инсайдер Yahoo Sports Крис Хэйнс.
31-летний испанец, по информации источника, подпишет с клубом трёхлетний контракт на $ 18,4 млн.
Атакующий защитник Рубио перешёл в клуб из Индианаполиса в сезоне-2020/21 из «Бруклин Нетс» в результате масштабного трёхстороннего обмена с участием Джеймса Хардена, но в конце декабря 2021-го порвал крестообразную связку левого колена, поскользнувшись в матче с «Нью-Орлеан Пеликанс», и выбыл до конца сезона. Это заставило «Кливленд» искать усиление задней линии.
Рубио до своей травмы провёл в сезоне 34 игры и набирал 13,1 очка, 6,6 передачи и 4,1 подбора в среднем за 28,5 минуты. Он пережил уже два разрыва крестообразной связки левого колена за карьеру – ранее он уже получал такое повреждение в 2012-м в составе «Миннесоты Тимбервулвз».
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