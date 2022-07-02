Центровой «Голден Стэйт» Луни согласовал с клубом новый трёхлетний контракт на $ 25,5 млн
Поделиться
26-летний Кевон Луни в скором времени должен подписать новое соглашение с «Голден Стэйт Уорриорз», сообщил в «Твиттере» инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. Согласно его информации, за три года действия контракта центровой предположительно заработает $ 25,5 млн.
До появления в НБА Кевон Луни играл в Лос-Анджелесе за команду Университета Калифорнии «УКЛА Брюинз». В «Голден Стэйт» центровой ростом в 206 сантиметров пришёл в 2015-м и уже трижды становился с командой чемпионом – в 2017, 2018 и 2022 годах.
В ходе регулярного сезона-2021/22 Кевон принял участие в 82 матчах при средней статистике в 6,0 очков, 2,0 передачи и 7,3 подборов. В плей-офф Луни выходил на площадку в 23 играх (13 в старте) и набирал в среднем 5,8 очков.
Комментарии
- 2 июля 2022
-
02:06
-
01:47
-
01:37
-
00:03
- 1 июля 2022
-
23:32
-
22:38
-
21:55
-
20:58
-
19:53
-
18:47
-
18:44
-
17:15
-
16:48
-
16:00
-
15:25
-
14:10
-
13:55
-
13:53
-
11:48
-
11:28
-
11:15
-
11:15
-
10:50
-
10:37
-
10:29
-
10:29
-
10:22
-
10:12
-
10:11
-
10:01
-
09:31
-
07:20
-
06:19
-
02:35
-
00:54
Партнерский контент