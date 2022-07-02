Центровой «Голден Стэйт» Луни согласовал с клубом новый трёхлетний контракт на $ 25,5 млн

26-летний Кевон Луни в скором времени должен подписать новое соглашение с «Голден Стэйт Уорриорз», сообщил в «Твиттере» инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. Согласно его информации, за три года действия контракта центровой предположительно заработает $ 25,5 млн.



До появления в НБА Кевон Луни играл в Лос-Анджелесе за команду Университета Калифорнии «УКЛА Брюинз». В «Голден Стэйт» центровой ростом в 206 сантиметров пришёл в 2015-м и уже трижды становился с командой чемпионом – в 2017, 2018 и 2022 годах.



В ходе регулярного сезона-2021/22 Кевон принял участие в 82 матчах при средней статистике в 6,0 очков, 2,0 передачи и 7,3 подборов. В плей-офф Луни выходил на площадку в 23 играх (13 в старте) и набирал в среднем 5,8 очков.