Чемпион НБА «Голден Стэйт» подписал контракт Донте Дивинченцо

Свободный агент Донте Дивинченцо подписал двухлетний контракт с «Голден Стэйт Уорриорз», сообщает инсайдер Шамс в своём «твиттере»,

По данным источника, за это время Дивинченцо заработает $ 9,3 млн. Также, в соглашении будет включена опция игрока, которой можно будет воспользоваться во второй год.

В прошлом сезоне регулярного чемпионата НБА Дивинченцо выступал за «Сакраменто Кингз», за которую провёл 42 матча, в среднем набирая по 9 очков, 4 подбора и 2,8 очка передач.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Голден Стэйт» занял третье место в Западной конференции, пропустив перед собой «Мемфис» и «Финикс». После этого команде удалось выиграть плей-офф НБА, обыграв в решающем матче серии «Бостон Селтикс» со счётом 4-2.