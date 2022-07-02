«Бостон» заполучил Брогдона из «Индианы», отдав пик первого раунда и пятерых игроков

29-летний атакующий защитник Малкольм Брогдон обменян из «Индианы Пэйсерс» в «Бостон Селтикс», сообщает авторитетный журналист ESPN Эдриан Войнаровски в «Твиттере».

Как отмечает источник, «Индиана» взамен получила выбор в первом раунде драфта – 2023, а также пятерых игроков – Даниэля Тайса, Аарона Несмита, Ника Стаускаса, Малика Фиттса, Джувэна Моргана.

В прошедшем сезоне Малкольм Брогдон принял участие в 36 встречах за «Индиану» в регулярном чемпионате, в которых в среднем набирал 19,1 очков при 5,9 передачах и 5,1 подборах. В следующем сезоне у него истекает четырёхлетний контракт на общую сумму в $ 85 млн, за последний год которого он заработает $ 22,6 млн.

Главные враги Леброна Джеймса в НБА.