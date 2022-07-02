«Атланта» обменяет Холидэя на двух форвардов «Сакраменто» и первый драфт-пик

«Атланта Хоукс» обменяет своего атакующего защитника Кевина Хертера в «Сакраменто Кингз» и получит взамен двух форвардов Джастина Холидэя и Мориса «Мо» Харклесса. Также клуб из Джорджии возьмёт себе первый драфт-пик, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.



Это выбор в первом раунде драфта-2023 года, который защищён в Топ-14. У «Хоукс» в 2025 году выбор будет защищённый в Топ-12, в 2026-м – в Топ-10.



В минувшем сезоне «Атланта» заняла 16 место на Западе НБА, одержав 43 победы и потерпев 39 поражений. В плей-офф команда вылетела в 1/4 финала от «Майами Хит» 1-4.

«Сакраменто» победил 30 раз и 52 встречи проиграл. Таким образом, клуб из Калифорнии пропустил розыгрыш плей-офф Национальной Баскетбольной Ассоциации.