«Торонто» подпишет чемпиона НБА 2022 года Отто Портера

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Отто Портер в ближайшее время перейдёт в «Торонто Рэпторс».



Инсайдер Yahoo! Sports Крис Хэйнс сообщает, что игрок уже договорился с «Торонто» о двухлетнем контракте. При этом у Портера будет прописана опция досрочного расторжения.



Отто Портер — третий номер драфта 2013 года. Он был выбран «Вашингтон Уизардс», но из-за многочисленных травм не сумел оправдать возложенных ожиданий. Перед началом минувшего сезона Портер подписал минимальный контракт с «Голден Стэйт Уорриорз».



В среднем Портер набирал по 8,2 очка за игру, совершал 5,8 подборов и отдавал 1,5 передачи. «Голден Стэйт Уорриорз» по итогам сезона в седьмой раз в истории завоевали чемпионский титул.