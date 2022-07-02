«Торонто» подпишет чемпиона НБА 2022 года Отто Портера
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Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Отто Портер в ближайшее время перейдёт в «Торонто Рэпторс».
Инсайдер Yahoo! Sports Крис Хэйнс сообщает, что игрок уже договорился с «Торонто» о двухлетнем контракте. При этом у Портера будет прописана опция досрочного расторжения.
Отто Портер — третий номер драфта 2013 года. Он был выбран «Вашингтон Уизардс», но из-за многочисленных травм не сумел оправдать возложенных ожиданий. Перед началом минувшего сезона Портер подписал минимальный контракт с «Голден Стэйт Уорриорз».
В среднем Портер набирал по 8,2 очка за игру, совершал 5,8 подборов и отдавал 1,5 передачи. «Голден Стэйт Уорриорз» по итогам сезона в седьмой раз в истории завоевали чемпионский титул.
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