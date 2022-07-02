Патрик Беверли: пришло время вывести в плей-офф ещё одну команду

Разыгрывающий «Миннесоты Тимбервулвз» Патрик Беверли отреагировал на обмен в «Юту Джаз».



Беверли стал частью крупного обмена, по ходу которого «Миннесота» получила Руди Гобера и отправила в «Юту» пять игроков, включая самого Беверли, и отдав четыре драфт-пика первого раунда.



«Всегда воспринимаю это исключительно как бизнес. Пришло время вывести ещё одну команду в плей-офф. «Вулвз», спасибо», — написал Патрик в одной из своих социальных сетей.



В минувшем сезоне «Юта» вылетела в первом раунде плей-офф, уступив «Даллас Маверикс» со счётом 2-4. «Миннесота», в свою очередь, пробилась в плей-офф через раунд плей-ин, но тоже покинула турнир уже на стадии 1/8 финала. «Тимбервулвз» проиграли «Мемфису» — 2-4.

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