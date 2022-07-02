Гомельский назвал отрицательные стороны характера Итудиса
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Известный комментатор Владимир Гомельский вновь высказался о наставнике «Фенербахче» Димитрисе Итудисе, отметив минусы его характера, присущие ему как греку.
«Итудис — очень хороший тренер. Он выиграл две Евролиги и семь чемпионатов Единой лиги ВТБ. Он трудолюбив и отлично подготовлен методически. С ним интересно говорить о баскетболе. Подчёркиваю, Итудис знает своё дело досконально. Но чисто греческая черта характера — отсутствие самокритики и нежелание прислушиваться к любой критике со стороны», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
Напомним, Итудис возглавил «Фенербахче» после ухода из ЦСКА по окончании минувшего сезона Единой лиги ВТБ.
«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ:
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