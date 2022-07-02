Шестой номер драфта-2022: Леброн — великий, но я не могу говорить, что кто-то лучше меня

Шестой номер драфта-2022 Бенедикт Матурин прокомментировал своё нашумевшее высказывание о Леброне Джеймсе.



Ранее Матурин, выбранный «Индианой Пэйсерс» на драфте, заявил, что Леброну нужно будет показать своё превосходство над ним.



«Безусловно, я считаю, что Леброн Джеймс входит в число лучших игроков НБА всех времён. Я бы даже мог сказать, что он — величайший игрок. Просто меня не совсем правильно поняли. Сейчас только начинается моя карьера, и я просто не могу говорить, что есть кто-то лучше меня. Это вопрос правильного настроя, вопрос уверенности в себе», — приводит слова Матурина журналист Джеймса Бойд в своих социальных сетях.



В минувшем сезоне «Лос-Анджелес Лейкерс», за который выступает Леброн Джеймс, не смог выйти в плей-офф, заняв 11-е место в Западной конференции.

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