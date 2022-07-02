Стефен Карри обратился к новичку «Лос-Анджелес Лейкерс»

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри отреагировал на уход Хуана Тоскано-Андерсона в «Лос-Анджелес Лейкерс».



1 июля «Лейкерс» подписали контракт с Тоскано-Андерсоном, который ранее стал свободным агентом.



«Всегда чемпион и всегда делал это для Окленда… Удачи, мой парень Хуан Ти», — написал Карри и выложил видео с празднования чемпионского титула.



Три последних сезона Тоскано-Андерсон отыграл в «Голден Стэйт Уорриорз». В среднем 29-летний форвард набирал 4,1 очка и совершал 2,4 подбора. В минувшем сезоне Тоскано-Андерсон стал чемпионом НБА в составе «Уорриорз».



Хуан стал лишь вторым баскетболистом мексиканского происхождения, ставшим обладателем чемпионского титула НБА. Первым был Марк Агирре, выигравший с «Детройтом» в 1989 году.