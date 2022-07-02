Стефен Карри обратился к новичку «Лос-Анджелес Лейкерс»

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри отреагировал на уход Хуана Тоскано-Андерсона в «Лос-Анджелес Лейкерс».
1 июля «Лейкерс» подписали контракт с Тоскано-Андерсоном, который ранее стал свободным агентом.
«Всегда чемпион и всегда делал это для Окленда… Удачи, мой парень Хуан Ти», — написал Карри и выложил видео с празднования чемпионского титула.
Три последних сезона Тоскано-Андерсон отыграл в «Голден Стэйт Уорриорз». В среднем 29-летний форвард набирал 4,1 очка и совершал 2,4 подбора. В минувшем сезоне Тоскано-Андерсон стал чемпионом НБА в составе «Уорриорз».
Хуан стал лишь вторым баскетболистом мексиканского происхождения, ставшим обладателем чемпионского титула НБА. Первым был Марк Агирре, выигравший с «Детройтом» в 1989 году.
- 2 июля 2022
-
14:27
-
13:16
-
13:06
-
12:25
-
12:16
-
11:27
-
10:52
-
10:43
-
09:46
-
09:35
-
08:44
-
06:38
-
06:22
-
05:49
-
02:59
-
02:06
-
01:47
-
01:37
-
00:03
- 1 июля 2022
-
23:32
-
22:38
-
21:55
-
20:58
-
19:53
-
18:47
-
18:44
-
17:15
-
16:48
-
16:00
-
15:25
-
14:10
-
13:55
-
13:53
-
11:48
-
11:28