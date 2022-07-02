Инсайдер Сэм Эмик: Лиллард ещё не принял предложение о продлении контракта

Инсайдер Сэм Эмик утверждает, что разыгрывающий «Портленд Блэйзерс» Дэмьен Лиллард ещё не определился с решением о продлении контракта.
Ранее сообщалось, что «Портленд» готов продлить контракт с Лиллардом до 2027 года при том, что у 31-летнего игрока действующее соглашение до 2025 года и на сумму $ 136,9 млн. В «Блэйзерс» готовы предложить контракт до 2027 года. За дополнительные два года Лиллард может получить более $ 100 млн.
«Как сообщают мои источники, «Портленду» нужно провести хорошее межсезонье, чтобы убедить Лилларда подписаться до 2027 года. И вряд ли он определится до начала регулярного чемпионата», — цитирует инсайдера The Athletic.
В минувшем сезоне из-за травм Лиллард сыграл лишь в 29 играл, в которых набирал в среднем 24 очка, совершал 4,1 подборов и делал 7,3 передачи.
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