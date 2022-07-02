Назван клуб, с которым Джоэл Боломбой начал вести переговоры

«Олимпиакос» ведёт переговоры с 28-летним центровым Джоэлом Боломбоем. Об этом рассказал известный инсайдер Маттео Адреани, разместив соответствующий пост у себя в социальных сетях.

Напомним, Боломбой присоединился к ЦСКА в 2018 году. В конце февраля он покинул расположение армейцев. Впоследствии центровой в резкой форме ответил на письмо от красно-синих, где его просили вернуться в команду до 1 мая. Джоэл при этом дал понять, что возвращаться не намерен. В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Боломбой принял участие в 11 матчах, в которых в среднем набирал 7,4 очка, совершал 3,9 подбора и отдавал 0,4 результативной передачи. Ранее сообщалось об интересе к Боломбою со стороны «Маккаби».

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