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Артём Забелин подписал контракт с УНИКСом

Артём Забелин подписал контракт с УНИКСом
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Баскетбольный клуб УНИКС объявил о подписании контракта с центровым Артёмом Забелиным. Об этом сообщается на официальном сайте казанского клуба.

Забелин подписал однолетний контракт. Минувший сезон Артём провёл в составе «Пармы», где принял участие в 18 играх Единой лиги ВТБ. В них 34-летний баскетболист набирал в среднем 10,4 очка, совершал 4,7 подбора и отдавал 1,9 результативной передачи. При этом Забелин в среднем проводил на площадке 23 минуты.

Также Забелин является чемпионом Евролиги, Единой лиги ВТБ и трёхкратным чемпионом России. Дважды Артём участвовал в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ.

УНИКС в минувшем сезоне дошёл до полуфинала Единой лиги ВТБ, где уступил «Зениту» со счётом 1-3. В матче за третье место казанский клуб одолел «Локомотив-Кубань» — 3-1.

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