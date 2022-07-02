Артём Забелин подписал контракт с УНИКСом

Баскетбольный клуб УНИКС объявил о подписании контракта с центровым Артёмом Забелиным. Об этом сообщается на официальном сайте казанского клуба.
Забелин подписал однолетний контракт. Минувший сезон Артём провёл в составе «Пармы», где принял участие в 18 играх Единой лиги ВТБ. В них 34-летний баскетболист набирал в среднем 10,4 очка, совершал 4,7 подбора и отдавал 1,9 результативной передачи. При этом Забелин в среднем проводил на площадке 23 минуты.
Также Забелин является чемпионом Евролиги, Единой лиги ВТБ и трёхкратным чемпионом России. Дважды Артём участвовал в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ.
УНИКС в минувшем сезоне дошёл до полуфинала Единой лиги ВТБ, где уступил «Зениту» со счётом 1-3. В матче за третье место казанский клуб одолел «Локомотив-Кубань» — 3-1.
- 2 июля 2022
-
16:51
-
16:24
-
16:07
-
15:30
-
14:27
-
13:16
-
13:06
-
12:25
-
12:16
-
11:27
-
10:52
-
10:43
-
09:46
-
09:35
-
08:44
-
06:38
-
06:22
-
05:49
-
02:59
-
02:06
-
01:47
-
01:37
-
00:03
- 1 июля 2022
-
23:32
-
22:38
-
21:55
-
20:58
-
19:53
-
18:47
-
18:44
-
17:15
-
16:48
-
16:00
-
15:25
-
14:10