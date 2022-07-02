Клэй Томпсон уверен, что будет прогрессировать в новом сезоне
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Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон поделился мыслями о предстоящем сезоне.
«Я уверен, что всё лучшее у меня впереди и я буду прогрессировать в новом сезоне. У меня уже давно не выдавалось такого межсезонья, когда я спокойно и целенаправленно могу заниматься тренировками и работать над собой. В последние два года мне в основном приходилось работать над своим телом», — объяснил Томпсон в подкасте Point Forward.
Клэй Томпсон по ходу минувшего сезона вернулся в строй после двух тяжёлых травм. 32-летний защитник успел принять участие в 32 играх, в которых набирал 20,4 очка, совершал 3,9 подбора и делал 2,8 результативной передачи в среднем за игру.
«Голден Стэйт Уорриорз» по итогам сезона стал чемпионом НБА.
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