Звезде «Хорнетс» Бриджесу официально предъявлены обвинения в домашнем насилии

Форварду «Шарлотт Хорнетс» Майлзу Бриджесу официально предъявлены обвинения в домашнем насилии, сообщает официальный сайт НБА.



Напомним, 28 июня Бриджес в ходе конфликта с женой применил к ней силу. После этого у Мишель Джонсон были диагностированы сотрясение мозга, перелом носовой кости, ушиб ребра, многочисленные синяки и повреждение мышц шеи, так как Бриджес ещё и душил её.



29 июня спортсмен явился в полицейский участок, но был выпущен под залог в $ 130 тыс. Судебное заседание по делу Бриджеса о домашнем насилии назначено на 20 июля.



1 июля Майлз Бриджес станет ограниченно свободным агентом, он претендует на максимальный контракт.



За «Шарлотт» Бриджес выступает с 2018 года. Он был выбран на драфте «Лос-Анджелес Клипперс», но в рамках обмена ушёл в «Хорнетс». В минувшем сезоне Бриджес набирал в среднем 20,2 очка за игру, делал семь подборов и 3,8 передачи.

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